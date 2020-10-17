حصاد الأسبوع: إصابة ثلاثة جنود وعشرات المواطنين في 59 نقطة مواجهة

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رام الله - دنيا الوطن

شهد حصاد الأسبوع اندلاع عدة مواجهات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ضمن 59 نقطة تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مواقع، أصيب على إثرها ثلاثة جنود إسرائيليين.



ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم إثر قمع المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، ومواجهات أخرى على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وباب الزاوية في الخليل، وبرقة في رام الله، والعيسوية وسلوان في مدينة القدس المحتلة، ورصد مواجهات متفرقة في 7 مناطق، أصيب خلالها عدة مواطنين، خمسة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز.



ويوم الخميس، تم إحصاء 5 مواجهات، اندلعت في قرية العيسوية ومخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، وبيت أمر في الخليل، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.



وأحصي يوم الأربعاء 7 نقاط مواجهة، اندلعت في عناتا ومخيم شعفاط في ضواحي القدس، وفي سبسطية بنابلس، وتياسير ومدينة طوباس، والمقيبلة في جنين، وحي النقار في مدينة قلقيلية، وشهدت إصابة مواطن بقنبلة صوت.



وشهد منتصف الأسبوع الماضي إصابة إثنين من جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في مخيم بلاطة في نابلس، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في قرية العيسوية في القدس، وذلك ضمن مواجهات اندلعت في 9 نقاط، في قرى برقة ونعلين ومدينة البيرة في رام الله، وقرية زعترة في بيت لحم، ومخيم بلاطة وحوارة في نابلس، ومخيم عقبة جبر في أريحا، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.



وشهد يوم الإثنين 9 نقاط مواجهة في بيت أمر بالخليل، وبرقة والبيرة ومخيم قدورة في رام الله، ومستوطنة عناب ومخيم نور شمس في طولكرم، وزبوبا في جنين، والحاجز الشمالي لقلقيلية.



ويوم الأحد، اندلعت مواجهات في العيسوية ومخيم شعفاط في القدس المحتلة وضواحيها، وبيت أمر والبلدة القديمة ومستوطنة كريات أربع في الخليل، ومخيم الأمعري والبيرة في رام الله، وحاجز نتساني عوز في طولكرم، وعراق بورين في نابلس، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وذلك ضمن 10 نقاط مواجهة في القدس والضفة الغربية.



وأصيب خلال مواجهات الأحد جندي إسرائيلي بعد استهداف دوريات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية والحجارة في مخيم الأمعري برام الله، فيما أصيب 10 مواطنين بالرصاص الحي و13 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق بالغاز.



أما يوم السبت، فقد اندلعت 11 نقطة مواجهة، في كل من العيسوية وحاجز مخيم شعفاط ورافات وعناتا في القدس المحتلة وضواحيها، ومستوطنة كريات أربع ومخيم العروب في الخليل، وبيت سيرا في رام الله، ودير استيا ومستوطنة يكير في سلفيت، وكفر قدوم في قلقيلية، وبورين في نابلس.