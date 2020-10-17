أبو عليا: تم اطلاع ممثلي عشر دول أوروبية على تفاصيل اعتداءات الاحتلال اليومية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا: إنه تم اطلاع ممثلي عشر دول اوروبية على تفاصيل اعتداءات الاحتلال اليومية على أبناء شعبنا وخاصة طلبة مدرسة راس التين المهددة بالهدم للمرة الرابعة شرق رام الله.



وأشار أبو عليا الى أهمية زيارة الوفد الاوروبي للمدرسة أمس المبنية أصلا بدعم أوروبي ومساهمة المدرسة بإثبات حق الطلبة بالدراسة والمقيمين في تجمعات بدوية محيطة وعددهم 45.



وأوضح أن وجود مدرسة راس التين يوفر على طلبتها المشي طويلا وقطع شارع رئيس يتعرضون فيه لاعتداءات المستوطنين خلال ذهابهم الى مدارس بقرية المغير.