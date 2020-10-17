نائب محافظ القدس: الاحتلال يريد تحويل باب الخليل مدخلًا رئيسيًا للبلدة القديمة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر نائب محافظ القدس عبد الله صيام، من نية الاحتلال تحويل باب الخليل مدخلا رئيسيا للبلدة القديمة وجعل باب العامود مدخلا ثانويا.



وقال صيام في حديث إذاعي: إن الاحتلال لا يحتل القدس فحسب وانما يختطفها اختطافا داخليا ويمنع ابناءها من الوصول اليها وهذه سياسة جديدة بات يؤسس لها ويستمر فيها في المستقبل.



وحول المخالفات التي تفرض على المقدسيين قال صيام: إن الاحتلال يحاول اضفاء بعد قانوني على ما يقوم به من عزل للمدينة ويسعى لوضع ذلك في اطار ذرائع جائحة (كورونا).



وأشار إلى أنه على بعد امتار قليلة من البلدة القديمة وفي قلب الاحياء الاستيطانية تختلف الاجراءات بشكل كبير، مؤكدا ان ما يقوم به الاحتلال هدفه تمكين المستوطنين اللذين لم تتوقف اقتحاماتهم للاقصى خلال الأيام الماضية.