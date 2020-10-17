صحة جنين: سياسة الإغلاق الجزئي في المحافظة ما زالت قيد التطبيق

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير صحة جنين وسام صبيحات: إن سياسة الإغلاق الجزئي في المحافظة ما زالت قيد التطبيق حسب المناطق التي ينتشر فيها الفايروس مشيرا الى وجود 346 حالة نشطة، مبنيا أن 55% من الإصابات التي سجلت متواجدة في مدينة جنين.



وأوضح صبيحات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم السبت، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات بالفيروس في محافظة جنين معبرا عن خشيته من تزاديد عدد الاصابات مع دخول فصل الشتاء لتشابه أعراضه مع الانفلونزا العادية.



وأشار مدير صحة جنين الى أنه تم إعادة فتح بلدة يعبد أمس بعد إغلاقها ثلاثة أيام لتتبع الخارطة الوبائية وحصر انتشار الفايروس بعد تسجيل أكثر من أربعين إصابة فيها.