التميمي: منع الاحتلال لموظفي المفوضية السامية من دخول فلسطين يهدف للتغطية على جرائمه

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي: إن قرار حكومة الاحتلال منع

موظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية من دخول الأراضي الفلسطينية جاء بذريعة نشرهم أسماء شركات تدعم الاستيطان.



وطالب التميمي في حديث إذاعي، هيئة الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والضغط على الجانب الاسرائيلي لتتسنى عودة الموظفين الأمميين الى عملهم ودخول الأراضي الفلسطينية.



وأكد التميمي أن الاحتلال يسعى من خلال اجراءاته التعسفية هذه التغطية على جرائمه التي يمارسها ضد أبناء شعبنا وخاصة الانشطة الاستيطانية.