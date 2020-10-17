الفرا: نشدد على أهمية بيان قوى الاتحاد الاوروبي بإدانة الاستيطان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا، أهمية البيان الصادر من الدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي والذي ادان ما تخطط له حكومة الاحتلال من بناء وحدات استيطانية جديدة.



وقال الفرا: إن هذه الدول مؤثرة في القرار الاوروبي وصدور مثل هذا البيان دليل واضح وقاطع ان الاتحاد ومؤسساته ودوله الكبرى ترفض كل القرارات الاستيطانية باعتبارها تخالف القانون الدولي.



واضاف الفرا أن هذه الدول تتحدث باسم كل الاتحاد بانه لن يعترف باي تغيير بعد عام سبعة وستين وطالبت اسرائيل بتطبيق قرار مجلس الامن2334 المتعلق بوقف الاستيطان.



وشدد الفرا على أن ما بعد هذا الموقف الاوروبي الهام يقع على عاتق هذه الدول الوازنة والإتحاد ومؤسساته بالتوافق مع خطاب السيد الرئيس للشروع في الاعداد مؤتمر دولي للسلام وهو ما وعد به الاتحاد الاوروبي واعرب عن استعداده لتلبية هذه الفكرة ودعمها بعد نتائج الانتخابات الامريكية.



واشار الفرا الى أن موقف الاتحاد الاوروبي ثابت بالنسبة لفلسطين في رفض كل أشكال الإستيطان ومواصلة دعم الاونروا حيث تقدم اوروبا اكثر من 60% من ميزانية الوكالة.