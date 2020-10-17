هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة اعدت برنامجًا نضاليًا تضامنيًا مع الأسير الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير ماهر الاخرس من بلدة سيلة الظهر في

جنين اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ83 على التوالي، رفضا للاعتقال الاداري.



وأفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين ثائر شريتح، بأن الاسير الاخرس القابع في مستشفى كابلان الاسرائيلي يعاني ظروفا صحية صعبة للغاية والخطر يزداد يوما بعد يوم، في حين يستمر الاحتلال في تعنته ورفضه الاستجابة لمطلب الاسير بالافراج الفوري عنه.



وأوضح شريتح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الهيئة على اتصال دائم مع كافة الجهات الرسمية المحلية والدولية خاصة الصليب الاحمر لمتابعة وضع الاسير الاخرس والضغط عى الاحتلال للافراج عنه.



واضاف المتحدث باسم الهيئة، ان الحركة الاسيرة اعدت برنامجا نضاليا تضامنيا مع الاسير الاخرس بدأ قبل عدة ايام باضراب عدد من الاسرى عن الطعام كدفعة اولى حيث سينضم اسرى اخرون على دفعات، مشيرا الى ان ذلك يأتي بالتزامن مع

فعاليات شعبية تضامنية مع كافة الاسرى وحقوقهم.



بدوره، حذر نائب رئيس الدائرة القانونية في هيئة شؤون الاسرى والمحررين جميل سعادة من التدهور الخطير في الوضع الصحي للاسير ماهر الاخرس المضرب عن الطعام منذ 83 يوما على التوالي ضد اعتقاله الاداري.



واكد سعادة ان الهيئة تجري العديد من الاتصالات على كافة المستويات القانونية والحقوقية خاصة مع الصليب الاحمر لانهاء اعتقاله الاداري وتحويلة الى مشفىة فلسطيني لتلقي العلاج.



وحول دخول نحو 30 اسيرا في سجون الاحتلال الى الاضراب المفتوح عن الطعام منذ الخميس الماضي قال سعادة ان الاسرى المضربين طالبوا للحد من سياسة العزل الانفرادي بحق الحركة الاسيرة وبخروج الاسرى عمار خرواط وحاتم القواسمي ووائل الجاغوب من العزل الانفرادي حيث ان قوات الاحتلال عزلتهم

منذ عدة اشهر دون سبب.



وحذر سعادة من ان سلطات الاحتلال في حالة تفرد بالاسرى داخل السجون وتمارس بحقهم سياسات القمع والتفتنيش والعزل مما يشكل خطورة على حياتهم الصحية والنفسية..