شؤون فلسطينية

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية
رام الله - دنيا الوطن
دانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 5000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك تنفيذا لخطط الضم الإسرائيلية لأرضنا، وإمعاناً في انتهاك القانون الدولي وقرارات المؤسسات الدولية.

وأكدت اللجنة في بيان أصدره رئيسها، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في فلسطين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، ومصادرة الأراضي لحساب المشاريع الاستيطانية هدفه منع قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضافت اللجنة أن هذه السياسة الاستيطانية ومواصلة مشاريع الضم والتوسع تجري جنبا إلى جنب مع تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس، ومنع المصلين من الوصول إليها وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته.

وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع إلى التعبير عن رفضها وإدانتها لسياسات الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، وتشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتؤدي إلى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

أخبار ذات صلة

الفرا: نشدد على أهمية بيان قوى الاتحاد الاوروبي بإدانة الاستيطان

الفرا: نشدد على أهمية بيان قوى الاتحاد الاوروبي بإدانة الاستيطان

هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة اعدت برنامجًا نضاليًا تضامنيًا مع الأسير الأخرس

هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة اعدت برنامجًا نضاليًا تضامنيًا مع الأسير الأخرس

أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية أقرها الاحتلال منذ مطلع العام

أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية أقرها الاحتلال منذ مطلع العام

الاحتلال يقمع فعالية مناهضة للاستيطان في مسافر يطا

الاحتلال يقمع فعالية مناهضة للاستيطان في مسافر يطا

موجة جديدة من البناء بالمستوطنات تضرب بقوة في عمق مناطق الضفة الغربية

موجة جديدة من البناء بالمستوطنات تضرب بقوة في عمق مناطق الضفة الغربية

طولكرم: إغلاق دار القرآن المركزية ثمانية أيام بسبب (كورونا)

طولكرم: إغلاق دار القرآن المركزية ثمانية أيام بسبب (كورونا)

تيسير خالد: الجنائية الدولية أضاعت الكثير من الوقت بعدم فتح تحقيق بجرائم الاستيطان

تيسير خالد: الجنائية الدولية أضاعت الكثير من الوقت بعدم فتح تحقيق بجرائم الاستيطان

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير محضري ضبط بحق مطعم ومخبز لم يلتزما بإجراءات الوقاية والصحة

"الاقتصاد" بغزة: تحرير محضري ضبط بحق مطعم ومخبز لم يلتزما بإجراءات الوقاية والصحة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الفرا: نشدد على أهمية بيان قوى الاتحاد الاوروبي بإدانة الاستيطان

الفرا: نشدد على أهمية بيان قوى الاتحاد الاوروبي بإدانة الاستيطان

هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة اعدت برنامجًا نضاليًا تضامنيًا مع الأسير الأخرس

هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة اعدت برنامجًا نضاليًا تضامنيًا مع الأسير الأخرس

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

الاحتلال يقمع فعالية مناهضة للاستيطان في مسافر يطا

الاحتلال يقمع فعالية مناهضة للاستيطان في مسافر يطا

موجة جديدة من البناء بالمستوطنات تضرب بقوة في عمق مناطق الضفة الغربية

موجة جديدة من البناء بالمستوطنات تضرب بقوة في عمق مناطق الضفة الغربية

تيسير خالد: الجنائية الدولية أضاعت الكثير من الوقت بعدم فتح تحقيق بجرائم الاستيطان

تيسير خالد: الجنائية الدولية أضاعت الكثير من الوقت بعدم فتح تحقيق بجرائم الاستيطان

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير محضري ضبط بحق مطعم ومخبز لم يلتزما بإجراءات الوقاية والصحة

"الاقتصاد" بغزة: تحرير محضري ضبط بحق مطعم ومخبز لم يلتزما بإجراءات الوقاية والصحة

المطران حنا: مطلوب منا ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي فورًا

المطران حنا: مطلوب منا ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي فورًا

منوعات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

طارق العريان بصحبة طفليه بعد هجوم ابن أصالة: لا تبالي بالحشرات

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

دينا تلفت الأنظار بجلسة تصوير جريئة: ظهرت كالملكة

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ&#34;جلابية بلدي&#34;

صور: هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: الجمهور يسخر من أحمد العوضي أثناء حضوره جنازة محمود ياسين.. والسبب

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:&#34;استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه&#34;

شاهد: بسمة وهبة قبل دخول العمليات:"استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه"

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):&#34;قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه&#34;

مي العيدان تهاجم مسلسل (دفعة بيروت):"قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه"

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: أحمد زاهر وتامر حسني بصورة قديمة تثير سخرية الجمهور

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

شاهد: نانسي ابنة رانيا يوسف تخطف الانظار في عيد ميلادها الـ 17

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: &#34;الحب احم احم سعودي&#34;

احلام تكشف اسرار ابنها فاهد: "الحب احم احم سعودي"

شاهد: &#34;دفعة بيروت&#34; يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد &#34;التبول&#34; يثير الجدل

شاهد: "دفعة بيروت" يتصدر بعد عرض الحلقة الاولى.. ومشهد "التبول" يثير الجدل

عربي

برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.. تنفيذ أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن

برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.. تنفيذ أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن

مقتل جندي مصري بمهمة أممية لحفظ السلام بمالي

مقتل جندي مصري بمهمة أممية لحفظ السلام بمالي

مصر: 126 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 126 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: 3498 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: 3498 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية