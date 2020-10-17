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ترامب ساخرًا: سأغادر البلاد إن انهزمت أمام "أسوأ" مرشح في تاريخ الرئاسات الأمريكية

ترامب ساخرًا: سأغادر البلاد إن انهزمت أمام "أسوأ" مرشح في تاريخ الرئاسات الأمريكية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساخرا أمام جمهوره خلال تجمع في إطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا، إنه قد يغادر البلاد في حال انهزامه أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ووفق وكالة (سبوتنيك) فقد وصف منافسه بايدن بـ: "أسوأ مرشح" في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قال: "التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط"، وأضاف: "هل تتصورون لو انهزمت؟ طوال كل حياتي – ماذا سأفعل؟ سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة".

وبما أن ترامب لن يكون سعيدا بمثل هذه الخسارة في حال وقوعها، حسب ما أعلنه أمام أنصاره، فإنه كما أكد ساخرا "ربما يتعين عليّ مغادرة البلاد، لا أدري".

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