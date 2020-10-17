طولكرم: إغلاق دار القرآن المركزية ثمانية أيام بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت مديرية أوقاف طولكرم، اليوم السبت، إغلاق دار القرآن المركزية في المحافظة، لمدة ثمانية أيام، بسبب فيروس كورونا.
وأفادت المديرية، في بيان، بأنه نظرا لظهور بعض الإصابات في (كورونا) بين مدرسي دار القرآن المركزية، وبعد التشاور مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فقد تقرر إغلاقها ابتداء من صباح اليوم وحتى صباح الأحد المقبل الموافق 2020/10/25.
قررت مديرية أوقاف طولكرم، اليوم السبت، إغلاق دار القرآن المركزية في المحافظة، لمدة ثمانية أيام، بسبب فيروس كورونا.
وأفادت المديرية، في بيان، بأنه نظرا لظهور بعض الإصابات في (كورونا) بين مدرسي دار القرآن المركزية، وبعد التشاور مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فقد تقرر إغلاقها ابتداء من صباح اليوم وحتى صباح الأحد المقبل الموافق 2020/10/25.
يأتي ذلك لحصر الخارطة الوبائية، والحد من انتشار الفيروس.
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