طولكرم: إغلاق دار القرآن المركزية ثمانية أيام بسبب (كورونا)





يأتي ذلك لحصر الخارطة الوبائية، والحد من انتشار الفيروس.





رام الله - دنيا الوطنقررت مديرية أوقاف طولكرم، اليوم السبت، إغلاق دار القرآن المركزية في المحافظة، لمدة ثمانية أيام، بسبب فيروس كورونا.وأفادت المديرية، في بيان، بأنه نظرا لظهور بعض الإصابات في (كورونا) بين مدرسي دار القرآن المركزية، وبعد التشاور مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فقد تقرر إغلاقها ابتداء من صباح اليوم وحتى صباح الأحد المقبل الموافق 2020/10/25.