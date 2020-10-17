الأردن: توجيه تهمة "الشروع بالقتل" للمتهمين بالاعتداء على فتى الزرقاء

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رام الله - دنيا الوطن

وجه مدعي عام محكمة الجنايات الأردنية الكبرى تهمة "الشروع بالقتل"، إلى متورطين في حادثة بتر يدي فتى أردني يبلغ من العمر 16 عاما وفقء عينيه الثلاثاء الماضي، لثأر من والده في محافظة الزرقاء شمال شرق عمان، في جريمة احدثت صدمة في المملكة.



وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن "مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف أوقف الجمعة جميع المتهمين على خلفية جريمة الزرقاء، 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل"، بدون أن يحدد عددهم.



وذكرت الوكالة أن "المدعي العام أسند لجميع المتهمين، جناية "الشروع بالقتل العمد بالإشتراك"، و"إحداث عاهة دائمة بالاشتراك"، و"الخطف الجماعي بالاشتراك"، وجرائم اخرى".



وأشارت الوكالة إلى أن "جميع المعنيين بالقضية حضروا الجمعة للمثول امام الادعاء العام، والتحقيقات ما زالت جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة".



ووقعت الحادثة التي سببت صدمة في المملكة، الثلاثاء الماضي عندما قام المتهمون بخطف الفتى البالغ من العمر 16 عاما في محافظة الزرقاء، وقاموا ببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأراً من والده المسجون حالياً.



وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية ذكرت أنها ألقت القبض على المتورط الرئيسي في الإعتداء على الفتى بالإضافة إلى خمسة أشخاص أثبتت التحقيقات إشتراكهم في الإعتداء.