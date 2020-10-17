"الاقتصاد" بغزة: تحرير محضري ضبط بحق مطعم ومخبز لم يلتزما بإجراءات الوقاية والصحة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد، بغزة اليوم السبت: إن طواقم حماية المستهلك، نظمت 70 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.
وأضافت في تقريرها اليومي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم تحرير أربعة محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، ومحضري ضبط بحق مطعم ومخبز، لم يلتزما بإجراءات الوقاية والصحة.
وقالت وزارة الاقتصاد: إنه تم تحرير تسعة محاضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.
قالت وزارة الاقتصاد، بغزة اليوم السبت: إن طواقم حماية المستهلك، نظمت 70 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.
وأضافت في تقريرها اليومي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم تحرير أربعة محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، ومحضري ضبط بحق مطعم ومخبز، لم يلتزما بإجراءات الوقاية والصحة.
وشددت الوزارة على أنه تم تنفيذ أربع جولات ميدانية لمنشآت تجارية، فيما تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية، لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.
وقالت وزارة الاقتصاد: إنه تم تحرير تسعة محاضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.
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