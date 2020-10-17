المطران حنا: مطلوب منا ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي فورًا

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين وامام هذا الكم الهائل من المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تحيط بنا وتستهدف عدالة قضيتنا لم يبقى لنا الا الصمود والثبات والرباط في هذه الارض المقدسة والدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية العادلة.



وأضاف المطران حنا: مهما اشتدت حدة المشاريع المشبوهة والمؤامرات الخبيثة التي تستهدفنا كفلسطينيين فإننا على يقين بأنه لا يمكن للباطل ان ينتصر على الحق ولا يضيع حق وراءه مطالب.



وأكد أن ما هو مطلوب منا كفلسطينيين في هذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها هو ان نرتب بيتنا الفلسطيني الداخلي وان نعمل على انهاء الانقسامات والتصدعات في الجسد الفلسطيني الواحد ففلسطين هي وطن للجميع وهي ليست لفئة دون الاخرى ، والفلسطينيون جميعا مطالبون اليوم لكي يكونوا اكثر وعيا وحكمة ورصانة وانتماء وتشبثا بعدالة قضيتهم وعدم الرضوخ لثقافة الاستسلام والهزيمة واليأس والاحباط التي تسعى بعض الابواق المشبوهة لادخالها الى مجتمعنا والى ثقافتنا.



وذكر حنا "لا للاحباط واليأس ، ولا للاستسلام لثقافة الهزيمة لاننا حقيقة لسنا مهزومين كما يظن البعض بل نحن شعب تعرضنا وما زلنا نتعرض لكم هائل من المؤامرات ويجب ان نحصن بيتنا الداخلي بالوحدة والوعي والصدق والاستقامة والانتماء الحقيقي لهذه الارض المقدسة ولاعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث الا وهي قضية فلسطين".