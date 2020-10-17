مسؤول في الجيش الإسرائيلي يدعو لإدخال المنحة القطرية لمدة عام وتشغيل عمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت: إن قطاع غزة صعد مجددُا إلى سلم أولويات الاهتمام لدى الجيش، لأنها جبهة غير مستقرة ومتفجرة، إذا لم نتوصل إلى تفاهمات مستقرة مع حماس تشمل تحويل الأموال القطرية لمدة عام تقريبًا.



ودعا المسؤول الإسرائيلي لإدخال عمال غزة إلى إسرائيل وحلول لقضية المياه وإنشاء منطقة صناعية وحل لقضية الأسرى والمفقودين، قد نجد أنفسنا قريباً في تصعيد سيجبرنا على دخول غزة بقوات كبيرة.



وأضاف: "تم إطلاعنا مؤخرًا من قبل هيئة الأركان العامة على خطط عملية لحملة عسكرية في غزة من شأنها تغيير الوضع، "إسرائيل" وحماس لا تريدان الإنجرار لمثل هذه الحملة، لكن في ظل الوضع المستمر منذ سنوات - قد يجد الطرفان نفسيهما في عمق الحملة - لهذا السبب تحتل غزة مكانة عالية في سلم اهتمام هيئة الأركان العامة.