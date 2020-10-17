الخليل: الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق بوفاة شاب

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، فيما باشرت النيابة العامة، التحقيق في ظروف وملابسات وفاة شاب بمدينة الخليل .



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات في تصريح لموقع الشرطة الفلسطينية، عبر الانترنت، بأنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة يتعلق بوصول شاب متوفي للمشفى الأهلي في الخليل يبلغ من العمر (18 عاماً)، وتظهر عليه آثار حبل في رقبته، على الفور تحركت الشرطة للمكان للوقوف على ملابسات الحادثة.



وأضاف ارزيقات: بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة وباشرت التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، وقررت النيابة التحفظ على الجثمان لحين إحالته للتشريح للوقوف على سبب الوفاة.