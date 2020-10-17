سلفيت: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة سلفيت، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وقال محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن الإصابات الثلاث، موزعة في "كفل حارس" بواقع إصابتين، و"سلفيت" بواقع إصابة واحدة.