نابلس: مستوطنون يقطعون نحو 30 شجرة زيتون من أراضي قريوت

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قطع مستوطنون، اليوم السبت، نحو 30 شجرة زيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن المستوطنين قطعوا نحو 30 شجرة زيتون في أراضي البلدة، تعود ملكيتها للمواطن بلال محمود رجا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).