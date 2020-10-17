نابلس: مستوطنون يقطعون نحو 30 شجرة زيتون من أراضي قريوت
رام الله - دنيا الوطن
قطع مستوطنون، اليوم السبت، نحو 30 شجرة زيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن المستوطنين قطعوا نحو 30 شجرة زيتون في أراضي البلدة، تعود ملكيتها للمواطن بلال محمود رجا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
قطع مستوطنون، اليوم السبت، نحو 30 شجرة زيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن المستوطنين قطعوا نحو 30 شجرة زيتون في أراضي البلدة، تعود ملكيتها للمواطن بلال محمود رجا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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