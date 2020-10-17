شؤون فلسطينية

قيادي في حماس يوجه دعوة لحركة فتح بشأن الضغوط الخارجية على ملف المصالحة

قيادي في حماس يوجه دعوة لحركة فتح بشأن الضغوط الخارجية على ملف المصالحة
وفدا حماس وفتح في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، خالد الحاج، حركة فتح، لضرورة الالتزام بالحوار مع حركته، والاستمرار به وعدم التراجع عنه.

وطالب قيادة حركة فتح بعدم الالتفات إلى الضغوط الأمريكية وبعض الدول العربية بوقف الحوار مع حماس، مشدداً على أن مصلحة الشعب الفلسطيني في هذا الحوار، وفي انهاء الانقسام وتجديد الشرعية لكل النظام السياسي الفلسطيني.

كما دعا الحاج الى الالتفاف حول قيادة حماس في تحركهم وحوارهم مع فتح ومنحهم كل الدعم والإسناد في خطواتهم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وحول التصريحات التي أدلى بها الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يوم أمس الجمعة، أكد الحاج أن العاروري تحدث بلغة القائد الوطني بعيدا عن الحزبية والفصائلية وأوضح معالم القضية الفلسطينية وما تتعرض له من مخاطر وما يحاك ضد الشعب الفلسطيني من مكائد تستهدف حقوقه في أرضه ومقدساته.

 ونبه الحاج الى أن العاروري ذكر بالمخططات التي تنفذها الولايات المتحدة الامريكية ضد القضية الفلسطينية سواء بالتهديد والوعيد أو بالإغراءات المادية من أجل طمس معالمها والتطبيع مع المحتل، واعتباره جزءا من المنظومة العربية والإسلامية.

وكان الشيخ العاروري، أكد أن الشراكة الوطنية هي الرد على مشروع صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، وأن الحوار الوطني مستمر حتى الوصول لاتفاق وطني شامل.

وأضاف: أن الحوار الوطني بدأ في ترتيبات قيادة وطنية ميدانية لتفعيل المقاومة الشعبية، وتطور ليشمل الشراكة في النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدًا أن الشراكة الوطنية هي الرد على مشروع (صفقة القرن) وتصفية القضية الفلسطينية.

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