شاهد: تعقيم مساجد خانيونس بالضباب الكحولي

رام الله - دنيا الوطنأجرت مديرية أوقاف خانيونس بالتعاون مع العمل التطوعي ومؤسسة شعاع للعلوم والتقنيات حملة تعقيم لسبعة مساجد كبري في المحافظة بالإضافة إلى المساجد التي تم إعادة افتتاحها في منطقة حي الأمل.وأوضح مدير أوقاف خانيونس محمد الغلبان أن الحملة تم أمس صباحًا قبل صلاة الجمعة ضمن إجراءات الوقاية لمواجهة وباء كورونا، باستخدام جهاز التعقيم بالضباب الكحولي وهو من إنتاج مؤسسة شعاع.وقال الغلبان: "هذه طريقة جديدة في التعقيم الفعال تعمل على نشر سحابة ضبابية لها تأثير كبير على الفيروسات والبكتيريا".وقدم مدير أوقاف خانيونس جزيل الشكر والعرفان إلى مؤسسة شعاع وفرق العمل التطوعي على جهودهم ومساهمتهم في حملة تعقيم المساجد للوقاية من فيروس (كورونا).