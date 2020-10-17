دولي

ذوبان أنهار الألب الجليدية يصل إلى مستويات "مقلقة"

ذوبان أنهار الألب الجليدية يصل إلى مستويات "مقلقة"
رام الله - دنيا الوطن
قالت شبكة (سكاي نيوز): إنه واصلت الأنهار الجليدية في سويسرا ذوبانها بوتيرة مقلقة، حيث لم تكن يوما كمّية الثلوج المتكدّسة على أكبر نهر جليدي في الألب ضئيلة إلى هذه الدرجة، بحسب ما كشفت دراسة حديثة.

وأكدت الشبكة، أنه في المجموع، خسرت الأنهر الجليدية السويسرية 2 % من كتلتها، وفق هذه الدراسة السنوية الصادرة عن الأكاديمية السويسرية للعلوم.

وأوضحت "لاحظ القيّم على هذا التقرير والمسؤول عن شبكة مراقبة الأنهر الجليدية في سويسرا ماتياس هوس أن هذه النسبة (مقلقة جدا)، مع أن المعدّل يتوافق مع الانحسار المسجّل في السنوات العشر الأخيرة".

وأكدت الشبكة، أنه خلال السنوات الستين الأخيرة، خسرت الأنهر الجليدية كمّية مياه توازي تلك الموجودة في بحيرة كونستانس الممتدّة على 63 كيلومترا على طول الحدود بين النمسا وألمانيا وسويسرا، وفق ما جاء في التقرير.

وقد سجّلت "هذا العام أقلّ كمّية من الثلوج" منذ البدء بقياس هذه المعطيات قبل ما ينوف على 100 عام، بحسب هوس.

ونهر أليتش هو أكبر الأنهر الجليدية في منطقة الألب المقدّر عددها بحوالي 4 آلاف. وتقدّر كمّية الجليد في هذا النهر الممتدّ على 86 كيلومترا مربعا في منطقة الألب السويسرية بنحو 11مليار طنّ، وهو قد انحسر بمعدّل كيلومتر واحد منذ مطلع القرن.

وكانت دراسة أجراها المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ قد أشارت إلى أن 95 % من الأنهر الجليدية ستندثر بحلول العام 2100 في حال لم يتمّ احتواء انبعاثات غازات الدفيئة. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسيندثر ثلثا الأنهر الجليدية حتّى لو تمّ الالتزام ببنود اتفاق باريس، وفق هذه الدراسة. لكن، على الأقلّ سيبقى لنا بعض الأنهر الجليدية لنتأمّل بدائعها"، على حد قول ماتياس هوس.

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