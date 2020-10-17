فرنسا: قضية قتل مدرس وقطع رأسه تثير ضجة كبيرة.. وباريس تهدد باتخاذ إجراءات شديدة





وكانت وسائل إعلام، قالت إن المدرس عرض رسوماً مسيئة للنبي محمد عليه السلام والسلام، أمام طلابه في المدرسة.



وبذلك يرتفع عدد المعتقلين على خلفية التحقيقات إلى تسعة أشخاص، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي).



وأضاف المصدر: أن المشتبه به الرئيسي هو طالب يبلغ من العمر (18 عاماً) من أصول شيشانية، لكنه ولد في العاصمة الروسية موسكو.



وأوضح المصدر نفسه أن والدا الطالب المشتبه به عبرا في وقت سابق عن معارضتهما لقيام القتيل بعرض الرسوم الساخرة للنبي محمد على الطلاب.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاسيتكس اليوم السبت: إن باريس سترد بأشد الطرق على قتل مدرس أمس، على يد شاب من أصول شيشانية.وكشف مصدر قضائي فرنسي، أن الشرطة اعتقلت خمسة من المشتبه فيهم، في قضية قتل المدرس وقطع رأسه، بينهم والدا أحد الطلاب في المدرسة التي كان يعمل فيها المدرس.