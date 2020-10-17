ترامب: 85% ممن يرتدون الكمامات يصابون بفيروس (كورونا)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن رأيه بشأن ارتداء الكمامات، لم يتغير رغم إصابته بفيروس (كورونا)، وإن 85% من الأشخاص المرتدين لها يصابون بالفيروس.



وأضاف ترامب عبر شبكة (إن بي سي) الأمريكية: "هناك قصتان حول هذه المسألة، لكن أغلب من يرتدون الكمامات يصابون بالفيروس".



وكان ترامب دائما يرفض ارتداء الكمامة، خاصة في بدايات انتشار (كورونا)، وكان يخشى أن يلتقط له الصحفيون صورا بالكمامة، لكن على الرغم من ذلك أصيب بالفيروس بعد أن انتقل له من قبل إحدى مساعداته بالبيت الأبيض مع زوجته وابنته وابنه الصغير.