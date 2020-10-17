جنين: تسجيل 11 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





فيما سجلت 29 حالة شفاء جديدة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 346 حالة جميعها في الحجر المنزلي باستثناء 14 حالة تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 13 منذ بدء الجائحة.

رام الله - دنيا الوطن