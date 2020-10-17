ممثل العشائر بالمحافظات الجديدة يطالب بوقف إجراءات تقليص خدمات وكالة الغوث بالقطاع





وأضاف: بأن أخر هذه الإجراءات هي "توصيف الحالة الإجتماعية" بمعنى وقف الخدمات المقدمة من وكالة الغوث إلى الموظفين اللاجئين الذين يتقاضون رواتب مما يترتب عليه حرمان الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من حقهم بالاستفادة من خدمات الوكالة.





واستطرد قائلاً بأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في غاية السوء نتيجة الحصار الاسرائيلي والإنقسام وأشار بأن قضية اللاجئين قضية سياسية وليست إنسانية وبأن اللاجئين الفلسطينيين يطالبون بحقهم المشروع الذي أقرته كافة القوانين والمواثيق الدولية وخاصة القرار 194.





وشدد أبوقايدة بأن ما تقوم به الوكالة من إجراءات ضد اللاجئين الفلسطينيين يتماهى ويتساوق مع ما يسمى (صفقة القرن) والتي أحد مرتكزاتها الأساسية استهداف الأونروا وشطب قضية اللاجئين وإزالتها من فوق طاولة أي مفاوضات مستقبلية.





ووجه في نهاية حديثه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مطالباً بوقف كافة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها وكالة الغوث ضد اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.





كما طالب بإقالة ورحيل ماتياس شمالي مدير عمليات وكالة الغوث في قطاع غزة، واصفاً إياه بأنه شخصية غير مرغوب فيها.





أما رسالته الثانية فكانت موجهه إلى إدارة ترامب ودولة الاحتلال مؤكداً بأن مخططاتهم وقراراتهم لن تخلق حقاً ولن تنشئ التزاماً وستفشل أمام صلابة الموقف السياسي الفلسطيني وقوة وإرادة الشعب الفلسطيني.





وجدد أبوقايدة تأييد عشائر ومخاتير ووجهاء المحافظات الجنوبية للقيادة السياسية الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس الأمين المؤتمن على قضيتنا ومقدساتنا.





رام الله - دنيا الوطنأكد المختار محمد أبوقايدة ممثل العشائر في المحافظات الجنوبية خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة فتح إقليم شمال غزة والعشائر ودائرة اللاجئين ولجنة الإصلاح الوطنية أمام مقر وكالة الغوث في حي الصفطاوي بشمال غزة، رفضه القاطع للتقليصات الخطيرة في الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.