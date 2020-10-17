شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة



وبحسب الخارطة الوبائية، فقد بلغ عدد الاصابات بالفيروس بين المواطنين، إلى 4526 إصابة.



وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بين المواطنين، بفيروس (كورونا) المستجد، و85 حالة تعافٍ.











رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تفاصيل الخارطة الوبائية الجديدة، لتفشي فيروس (كورونا) في القطاع غزة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.