شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تفاصيل الخارطة الوبائية الجديدة، لتفشي فيروس (كورونا) في القطاع غزة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.
وبحسب الخارطة الوبائية، فقد بلغ عدد الاصابات بالفيروس بين المواطنين، إلى 4526 إصابة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بين المواطنين، بفيروس (كورونا) المستجد، و85 حالة تعافٍ.
نشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تفاصيل الخارطة الوبائية الجديدة، لتفشي فيروس (كورونا) في القطاع غزة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.
وبحسب الخارطة الوبائية، فقد بلغ عدد الاصابات بالفيروس بين المواطنين، إلى 4526 إصابة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بين المواطنين، بفيروس (كورونا) المستجد، و85 حالة تعافٍ.
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