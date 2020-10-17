زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوبها.



واستهدفت زوارق بحرية الاحتلال، مراكب الصيادين، وهي على بعد ثلاثة أميال، وفتحت خراطيم المياه صوبها قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر.



يشار إلى أن الاحتلال يقوم بالتنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، ويمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.