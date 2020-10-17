مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، عدة مواطنين من الضفة والقدس، واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة.



ففي القدس المحتلة، شهد حي "بطن الهوى" في بلدة سلوان الليلة الماضية مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي الحي.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي، واعتدت على المواطنين في البلدة.



واقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية في القدس المحتلة، وتمركزت في محيط مسجد الأربعين وسط البلدة.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي أشرف محمود من قرية العيسوية حيث سيعرض على المحكمة اليوم.



كما دهمت قوات الاحتلال قريتي قطنة والرام في القدس، وشنت حملات تفتيش واعتقال لمواطنين يسهلون عبور سكان الضفة لمناطق القدس والداخل المحتل للعمل.



وفي الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين جيفارا النمورة وأكرم الفسفوس، بعد دهم منزليهما في مدينة دورا جنوب الخليل، وتفتيشها والتخريب في محتوياتها.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.