الخليل: قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة دورا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من بلدة دورا جنوب الخليل.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جيفارا النمورة، والشقيقين أكرم وكايد محمد حسن الفسفوس، عقب دهم منزلي ذويهم وتفتيشهما.



وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.