"الصحة" بغزة: تعافي 85 حالة جديدة من مصابي (كورونا) و86 إصابة بـ 24 ساعة

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غزة- دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأضافت في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أن تسجيل هذا الرقم جاء بعد إجراء 1836 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكدت وزارة الصحة بغزة، تعافي 85 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، لتصبح الحالات النشطة حالياً، 1763 حالة.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 4526 إصابة منها، 2737 حالة تعافت من الفيروس.



وبقي عدد وفيات فيروس (كورونا) في القطاع عند 26 حالة.