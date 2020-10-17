حماس:عملية قتل زئيفي قبل 19 عاماً أوصلت رسالتها بأن المقاومة قادرة على إرباك الاحتلال

رحبعام زئيفي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن قبل (19 عاماً) كان شعبنا ومقاومته أمام واحدة من محطات العمل الفدائي النوعي حينما "نفذ الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القصاص العادل بقتل الوزير الصهيوني رحبعام زئيفي".



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نفذ الرفاق هذه العملية ضمن معادلة الرأس بالرأس التي أعلن عنها الأمين العام للجبهة الشعبية الرفيق أحمد سعدات ثأراً لدماء الرفيق أبو علي مصطفى".



وتابع: أوصلت عملية قتل زئيفي رسالتها، بأن المقاومة الفلسطينية قادرة في كل مرة على إرباك حسابات الاحتلال وبعثرة أوراقه وتدفيعه ثمن جرائمه.



ووجه قاسم تحية لـ "الرفاق الذين نفذوا هذا الفعل المقاوم النوعي، وتحية للرفيق الأسير أحمد سعدات صاحب معادلة الثأر، وتحية لدماء الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى".