"نواز شريف" يتهم قائد الجيش الباكستاني بالإطاحة بحكومته

نواز شريف

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، قائد الجيش قمر جاويد باجواه، بالإطاحة بحكومته والضغط على السلطة القضائية، وتنصيب الحكومة الحالية بقيادة عمران خان في انتخابات 2018.



ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) فقد قال شريف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من لندن، إلى تجمع ضم عشرات الآلاف نظمته أحزاب باكستانية معارضة، بمناسبة تدشين حملة احتجاجية في أنحاء البلاد انطلاقا من مدينة جوجرانوالا، بهدف الإطاحة بحكومة عمر خان.



وأضاف شريف: "أيها الجنرال قمر جاويد باجواه، لقد قضيت على حكومتنا التي كانت تعمل جيدا، ووضعت الأمة والدولة على مذبح رغباتك".