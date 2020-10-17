برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.. تنفيذ أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

انتهت في اليمن، أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع المدمر قبل نحو ست سنوات، في بارقة أمل لإنهاء حرب تسببت بمقتل آلاف المدنيين وبأزمة إنسانية من بين الأسوأ في العالم.



ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فقد سيّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 11 رحلة جوية من وإلى خمس مدن في اليمن والمملكة العربية السعودية.



وقالت اللجنة عبر تغريدة في موقع (تويتر): "نحن سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصًا وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي".



وأضافت: "نستبشر بهذا النجاح ونأمل أن يكون خطوة أولى من سلسلة خطوات قادمة نحو نقل وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين".



ووفق الوكالة، فإن هذه أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية النزاع الدامي على السلطة في منتصف 2014 وتدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 دعما للحكومة، حيث أطلق سراح "352 محتجزا، بين عدن وصنعاء" الجمعة، بحسب اللجنة الدولية. بينما أطلق سراح 704 من المحتجزين الخميس.



وشملت عملية التبادل التي جرت برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أسرى سعوديين وسودانيين كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين.