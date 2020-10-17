مقتل جندي مصري بمهمة أممية لحفظ السلام بمالي

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رام الله - دنيا الوطن

قتل جندي مصري في أحد هجومين استهدفا مهمة حفظ السلام للأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، حسب ما أعلنت المنظمة الدولية.



وأكدت الأمم المتحدة، وفق ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم) أن "الهجوم الأول الذي وقع في منطقة كيدال كان بجهاز ناسف أصاب مركبة للمهمة، ما أسفر عن مقتل شخص، وجرح آخر بجروح بالغة".



وأضاف الموقع: "أما الهجوم الثاني فقد جدّ في تمبوكتو، عن طريق إطلاق نار غير مباشر على معسكر أسفر عن إصابة عنصر من قوات حفظ السلام من بوركينا فاسو".



ويأتي الحادثان بعد أيام فقط من مقتل 12 مدنيا وما لا يقل عن 11 جنديا ماليا في هجمات في سوكورا، بوسط البلاد.



ودان أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بشدة الهجومين اللذين ارتكبا ضد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) يوم الخميس.