إصابة وزير الخارجية النمساوي بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية النمساوي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت النمسا، اليوم السبت، عن إصابة وزير الخارجية، سيباستيان كورتز، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



ووصل إجمالي إصابات الفيروس في النمسا، إلى 60224 حالة إصابة، من بينها 877 حالة وفاة بمرض (كوفيد-19)، بنسبة وفيات بلغت 1.46%