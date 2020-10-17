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محامية تناشد الرئيس: "والدي يموت بالعناية المركزة" والتغطية المالية السبب

محامية تناشد الرئيس: "والدي يموت بالعناية المركزة" والتغطية المالية السبب
المريض صبحي علي حسين أبو نادي
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت المحامية إيمان صبحي أبو نادي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ووزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة والدكتور هيثم الهدري مدير عام العلاج بالخارج واللواء الدكتور عماد شاهين مسؤول اللجنة الطبية العسكرية، لمساعدتها بتحويل والدها صبحي علي حسين أبو نادي والموجود حالياً في العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى، للعلاج بالخارج. 

ووصفت "أبو نادي" وضع والدها الصحي بالخطير، مؤكدة أنه يزداد سوءاً يوم بعد يوم، ولديها التقاريرالطبية الكاملة التي تسمح له بالعلاج في الخارج، ولكن التغطية المالية تقف عائق أمام ذلك.

وأضافت لـ"دنيا الوطن": "هو الآن يموت ببطء ونحن لدينا التقارير الطبية الكاملة التي تسمح له بالعلاج في الخارج ولا يوجد أي تغطية مالية بسبب دخوله للمستشفى إثر حادث طرق وليس لنا أي خبرة ماذا نفعل وأملنا بسيادتكم كبير بإنقاذ والدي حيث إننا أبناؤكم الملتزمون بالشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس ورئيس الوزراء .

للتواصل: جوال رقم  0599597077


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