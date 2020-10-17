مصر: 126 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر يوم الجمعة، 126 حالة إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، مقارنة مع 118 إصابة و11 وفاة يوم الخميس.
ووفق ما نقلت وزارة الصحة والسكان في البلاد، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى يوم الجمعة، هو 105159 حالة.
سجلت مصر يوم الجمعة، 126 حالة إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، مقارنة مع 118 إصابة و11 وفاة يوم الخميس.
ووفق ما نقلت وزارة الصحة والسكان في البلاد، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى يوم الجمعة، هو 105159 حالة.
ومن ضمن هذه الحالات، 98089 حالة تم شفاؤها، و6099 حالة وفاة.
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