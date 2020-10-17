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شؤون فلسطينية

أمين مقبول: الجزائر مستعدة لاستضافة أمناء سر 14 من الفصائل الفلسطينية

أمين مقبول: الجزائر مستعدة لاستضافة أمناء سر 14 من الفصائل الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الجزائر عن استعدادها لاستقبال حوار الفصائل الفلسطينية على أرضها، وفق ما كشف السفير الفلسطيني في البلاد، أمين مقبول،

وقال في تصريح لموقع (أوراس): إن الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، عبّر عن استعداد بلاده، لجمع أمناء سر 14 فصيلاً من الفصائل الفلسطينية، قبيل انتخابات المجلس التشريعي.

ويقول الموقع الجزائري، إن الجزائر تحظى بقبول من جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها طرفا محايدا وتحظى باحترام جميع الفلسطينيين، لاسيما بعد موقفها الأخير من التطبيع.

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