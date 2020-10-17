وفاة طفلة.. أربعة حوادث سير بقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دائرة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبياً، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى استمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات، إستمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحا بشكل يومي.



وتم تسجيل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، أربعة حوادث سير نتج عنها وفاة الطفلة ميار شوقي قديح (4 أعوام) في حادث سير بمحافظة خانيونس، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.