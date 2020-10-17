دولي

المكسيك تسجل 419 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

المكسيك تسجل 419 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المكسيك يوم السبت، تسجيل 419 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة في البلاد، 6751 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 85704 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 841661 حالة.

وتعد المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس (كورونا) في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

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