البرازيل: 30914 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت البرازيل في آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، 30914 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).





كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 754 وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بواقع 30914، ليصل العدد الإجمالي إلى 5.2 مليون حالة.



وبشأن حالات الوفاة، وصلت حصيلتها في البلاد إلى مستوى 153214 حالة.





رام الله - دنيا الوطن