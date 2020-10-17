ترامب: سأوفر العلاج الذي أنقذني من (كورونا) مجاناً لكل الأمريكيين





وأكد الرئيس الأمريكي أن الانتخابات المقبلة ستكون خيارا بين انتعاش ترمب وكساد بايدن، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فجر اليوم السبت، إنه سيوفر العلاج الذي أنقذنه من فيروس (كورونا) مجاناً لكل الأمريكيين.جاء ذلك خلال خطاب له، في تجمع انتخابي بولاية جورجيا، متهماً منافسه من الحزب الديمقراطية، جو بايدن، بأنه يرغب في حرمان كبار السن من برنامج الرعاية الصحية وسيدخل أمريكا في حالة من الفقر.وأضاف: الفوضويون حرقوا مدينة مينيابولس، والديمقراطيون اعتبروها احتجاجات سلمية، فيما سيكلف بايدن أمريكا، 100 تريليون دولار، بسبب اتفاق البيئة الجديد، كما قال.وادعى ترامب: أنه كسب المعركة في محاربة المتطرفين بالعالم، لافتاً إلى "أننا نجحنا في التخلص من الإرهابي قاسم سليماني وقتلنا زعيم (داعش)".