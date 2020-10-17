هيئة الأسرى: مع مرور الوقت نخشى سماع خبر غير جيد بشأن الأسير الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
قال ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين، إن الخطر يزداد على صحة الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم 83 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
قال ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين، إن الخطر يزداد على صحة الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم 83 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وشدد على تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية على أن هناك قلقاً كبيراً بشأن حالته الصحية، بسبب تعنت إسرائيل.
وأكد شريتح أن هذا التعنت، يدلل مدى همجية وإجرام هذا الاحتلال الذي يستهتر بصحة الأسير الفلسطيني، الذي يخوض المعركة لكسر الاعتقال الإداري.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إننا نخشى مع كل دقيقة تمر، بأن يكون هناك خبر غير جيد، لذلك الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة، بشأن صحة الأسير الأخرس.
وجدد شريتح التأكيد بأنه لا جديد حتى اللحظة في ملف الأسير، مشدداً على أنه متمسك بموقفه حتى كسر اعتقاله الإداري.
وتابع: استشهاد الأسير الأخرس سيولداً انفجاراً داخل المعتقلات، والحركة الأسيرة في نقاش دائم ومستمر، وسيكون هناك شيء جديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.
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