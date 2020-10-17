هيئة الأسرى: مع مرور الوقت نخشى سماع خبر غير جيد بشأن الأسير الأخرس





وأكد شريتح أن هذا التعنت، يدلل مدى همجية وإجرام هذا الاحتلال الذي يستهتر بصحة الأسير الفلسطيني، الذي يخوض المعركة لكسر الاعتقال الإداري.





وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إننا نخشى مع كل دقيقة تمر، بأن يكون هناك خبر غير جيد، لذلك الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة، بشأن صحة الأسير الأخرس.





وجدد شريتح التأكيد بأنه لا جديد حتى اللحظة في ملف الأسير، مشدداً على أنه متمسك بموقفه حتى كسر اعتقاله الإداري.

وشدد على تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية على أن هناك قلقاً كبيراً بشأن حالته الصحية، بسبب تعنت إسرائيل.