إسرائيل: الإبقاء على التدابير الاحترازية في التجمعات السكانية الحمراء





والمدن هي، بني براك من شارع جيبوتنسكي جنوبا، العاد، بيتار عيليت، وموديعين عيليت، وبعض أحياء القدس، وكذلك على بلدة ريخاسيم، فيما أجازت فتح الأطر التربوية للطفولة المبكرة.



هذا وصادق (كابينيت كورونا) والحكومة بعد ظهر أمس، على الأنظمة الخاصة للبدء بالمرحلة الأولى من تخفيف القيود يوم الاحد المقبل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وسيتم إلغاء قيود الخروج من المنازل وإعادة فتح أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور وانتظام رياض الأطفال، كما سيسمح للمطاعم بتقديم الخدمة الذاتية للزبائن.



من جهته، قال وزير الجيش، بيني غانتس: إن قرار استمرار فرض الإغلاق على تلك التجمعات السكانية كان صعباً ولكنه ضروري.





وأضاف أنه أوعز إلى وزارة الجيش، وقيادة الجبهة الداخلية بتوسيع رقعة المساعدات للسكان هناك، معرباً عن أمله في أن تتحسن الصورة الوبائية، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى رفع القيود عنها قريبًا.



رام الله - دنيا الوطنقررت اللجنة الوزارية المعنية بتحديد المناطق الخاضعة للقيود الصحية في إسرائيل بالإجماع، إبقاء الإغلاق حتى يوم الأربعاء المقبل، على أربع مدن.