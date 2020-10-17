جنين: قرار برفع الإغلاق عن المدينة وبلدة يعبد بدءاً من اليوم





وأكد الرجوب في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، على ضرورة الامتناع عن إقامة المناسبات والأعراس والتزام المصابين والمخالطين بالحجر المنزلي.



كما طالب الرجوب الإخوة أصحاب المحلات التجارية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص الإلتزام بالإجراءات الوقائية من حيث التباعد وارتداء الكمامة إلزاميا للجميع: عاملين ومراجعين ومتسوقين.



وتمنى الرجوب على الإخوة المواطنين الالتزام والتعاون حفاظا على سلامتهم وتجنبا للعودة لإجراءات الإغلاق.



رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، مساء الجمعة، رفع الإغلاق عن مدينة جنين وبلدة يعبد، ابتداءً من صباح اليوم السبت.