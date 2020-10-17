جنين: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف بمساندة الأجهزة الأمنية
رام الله - دنيا الوطن
فضّت الشرطة يوم الجمعة، ثلاث حفلات زفاف في جنين، لمخالفة القائمين عليها التعليمات الصادرة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من انتشار فيروس (كورونا).
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنها فضت ثلاث حفلات زفاف في عدة مناطق في محافظة جنين، وفرقت المشاركين فيها حسب الأصول.
وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، والتباعد الاجتماعي، وسبل الوقاية حفاظا على سلامتهم.
فضّت الشرطة يوم الجمعة، ثلاث حفلات زفاف في جنين، لمخالفة القائمين عليها التعليمات الصادرة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من انتشار فيروس (كورونا).
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنها فضت ثلاث حفلات زفاف في عدة مناطق في محافظة جنين، وفرقت المشاركين فيها حسب الأصول.
وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، والتباعد الاجتماعي، وسبل الوقاية حفاظا على سلامتهم.
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