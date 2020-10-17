"الصحة": حالات تسمم لـ 16 مواطناً في بلدتي العيزرية وأبو ديس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الجمعة، أن طواقمها بدأت تقصي أسباب حدوث حالات تسمم لعدد من المواطنين في بلدتي العيزرية وأبو ديس في محافظة القدس.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، في تصريح نشرته صفحة الوزارة عبر (فيسبوك): أن 16 مواطناً توجهوا إلى عيادة المقاصد في البلدة وعليهم أعراض تسمم، تمثلت في التقيؤ والإسهال وارتفاع طفيف في دراجات الحرارة، حيث جرى إبلاغ مديرية صحة القدس بالحالات الموجودة، وتوجهت طواقم الوزارة وجمعت عينات من مياه الشرب من المناطق التي ظهرت فيها الحالات، وتبين أنها سليمة.



وأشار إلى أن الوزارة لا تزال تتقصى عن سبب حدوث التسمم، مرجحا أن يكون السبب تسمماً غذائياً.



وتابع الشخرة أن الحالة الصحية لجميع المواطنين الذين تعرضوا للتسمم مستقرة، وقد عادوا إلى منازلهم بعد علاجهم بالمحاليل الوريدية، باستثناء حالة واحدة جرى تحويلها إلى مستشفى المقاصد بالقدس لمتابعتها.