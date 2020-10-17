تشمل الإمارات والبحرين.. وفد أمريكي يصل إسرائيل اليوم في جولة شرق أوسطية





وبحسب بيان الوزارة الأمريكية، فإن الزيارة ستسمر في الفترة بين 17 و20 تشرين الأول/ أكتوبر.



يشار إلى أن الإمارات والبحرين، وقعتا في منتصف الشهر الماضي، اتفاقيتين لإقامة علاقات تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أمريكية، ليصبحا أول بلدين عربيين يتخذان هذه الخطوة منذ 25 عاما.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يصل وفد أمريكي برئاسة وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إلى إسرائيل اليوم السبت، في جولة شرق أوسطية تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.وأعلنت وزارة الخزانة في بيان لها، أن الجولة تستمر لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم السبت.