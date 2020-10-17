المغرب: 3498 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل المغرب يوم الجمعة، 3498 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 167148، وفق ما نقلت وزارة الصحة في البلاد.



وأضافت: أنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل مجموع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 2818 حالة، في حين تم شفاء 2953 مصابا لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 138989​​​.



وبلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بكورونا إلى حدود مساء اليوم الجمعة 546، من بينها 55 حالة موصولة إلى التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطن