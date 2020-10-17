المغرب: 3498 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب يوم الجمعة، 3498 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 167148، وفق ما نقلت وزارة الصحة في البلاد.
وأضافت: أنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل مجموع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 2818 حالة، في حين تم شفاء 2953 مصابا لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 138989.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بكورونا إلى حدود مساء اليوم الجمعة 546، من بينها 55 حالة موصولة إلى التنفس الاصطناعي.
وأضافت: أنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل مجموع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 2818 حالة، في حين تم شفاء 2953 مصابا لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 138989.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بكورونا إلى حدود مساء اليوم الجمعة 546، من بينها 55 حالة موصولة إلى التنفس الاصطناعي.
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