عربي

المغرب: 3498 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: 3498 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل المغرب يوم الجمعة، 3498 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 167148، وفق ما نقلت وزارة الصحة في البلاد.

وأضافت: أنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل مجموع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 2818 حالة، في حين تم شفاء 2953 مصابا لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 138989​​​.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بكورونا إلى حدود مساء اليوم الجمعة 546، من بينها 55 حالة موصولة إلى التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

كاتب سعودي يدين إطلاق صواريخ من غزة تجاه دولة الاحتلال

كاتب سعودي يدين إطلاق صواريخ من غزة تجاه دولة الاحتلال

إسرائيل والبحرين توقعان &#34;اتفاقاً مؤقتاً&#34; لإقامة علاقات دبلوماسية الأحد المقبل

إسرائيل والبحرين توقعان "اتفاقاً مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية الأحد المقبل

الأردن تُصدر قراراً قضائياً جديداً بشأن المتهمين في جريمة الزرقاء

الأردن تُصدر قراراً قضائياً جديداً بشأن المتهمين في جريمة الزرقاء

دولة عربية تُجدد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل

دولة عربية تُجدد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل

مسؤول إسرائيلي يدعو لقتل بشار الأسد ويرفض السلام مع سوريا

مسؤول إسرائيلي يدعو لقتل بشار الأسد ويرفض السلام مع سوريا

غانتس يوجه دعوة للأردن ومصر بشأن العلاقات مع إسرائيل

غانتس يوجه دعوة للأردن ومصر بشأن العلاقات مع إسرائيل

مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية

مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

عبد الله بن زايد يعلن تلقيه لقاح (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف بمساندة الأجهزة الأمنية

جنين: الشرطة تفض ثلاث حفلات زفاف بمساندة الأجهزة الأمنية

النائب العام يناقش مع مدير مكافحة المخدرات واقع جرائم المخدرات

النائب العام يناقش مع مدير مكافحة المخدرات واقع جرائم المخدرات

المجلس الوطني يوجه دعوة للجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق حول الاستيطان

المجلس الوطني يوجه دعوة للجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق حول الاستيطان

وفاة طفلة بحادث سير بمدينة خانيونس جنوب القطاع

وفاة طفلة بحادث سير بمدينة خانيونس جنوب القطاع

الخارجية الفلسطينية تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بالخارج منذ جائحة (كورونا)

الخارجية الفلسطينية تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بالخارج منذ جائحة (كورونا)

ضمن مشروع القدس الكبرى.. عاصفة استيطانية تضرب بيت لحم

ضمن مشروع القدس الكبرى.. عاصفة استيطانية تضرب بيت لحم

عشرات الإصابات بينهم صحفيين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

عشرات الإصابات بينهم صحفيين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم بقلقيلية

باستثناء المناطق المصنفة &#34;حمراء&#34;.. الاوقاف: فتح مساجد محافظتي غزة والشمال فجر الأحد المقبل

باستثناء المناطق المصنفة "حمراء".. الاوقاف: فتح مساجد محافظتي غزة والشمال فجر الأحد المقبل

منوعات

&#34;محمد عساف&#34; يرد على قرار إسرائيل بسحب تصريح الدخول إلى فلسطين

"محمد عساف" يرد على قرار إسرائيل بسحب تصريح الدخول إلى فلسطين

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: &#34;مش شبهك خالص&#34;

صور: مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: "مش شبهك خالص"

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ&#34;محمود ياسين&#34;: دعواتكم لرانيا وشهيرة

محمد رياض يروي اللحظات الأخيرة لـ"محمود ياسين": دعواتكم لرانيا وشهيرة

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

نبيلة عبيد تقدم وصفة الجمال: ممارسة الرياضة سر حفاظي على نفسي

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

شاهد: أصالة بوصلة رقص وأحضان مع رامي صبري وتامر حبيب

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:&#34;مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام&#34;

بعد مصرع فتاة المعادي..رانيا يوسف:"مليون مره نقول التحرش عقوبته لازم تبقا الإعدام"

شاهد: هل تتذكرون &#34;خيرو&#34; بـ&#34;أحلام ابو الهنا&#34;؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: هل تتذكرون "خيرو" بـ"أحلام ابو الهنا"؟.. شاهدوها بأحدث صورة بعد 20 عام

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

شاهد: محمود ياسين الحفيد يوضح أسباب وفاة جدّه

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب &#34;مقاطع فيديو&#34;

إسرائيل تُقرر سحب تصاريح الفنان الفلسطيني محمد عساف بسبب "مقاطع فيديو"

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

شاهد: ما الذي عجزت هنا الزاهد عن تغييره في أحمد فهمي؟

عربي

كاتب سعودي يدين إطلاق صواريخ من غزة تجاه دولة الاحتلال

كاتب سعودي يدين إطلاق صواريخ من غزة تجاه دولة الاحتلال

إسرائيل والبحرين توقعان &#34;اتفاقاً مؤقتاً&#34; لإقامة علاقات دبلوماسية الأحد المقبل

إسرائيل والبحرين توقعان "اتفاقاً مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية الأحد المقبل

دولة عربية تُجدد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل

دولة عربية تُجدد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل

مسؤول إسرائيلي يدعو لقتل بشار الأسد ويرفض السلام مع سوريا

مسؤول إسرائيلي يدعو لقتل بشار الأسد ويرفض السلام مع سوريا