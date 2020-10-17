كاتب سعودي يدين إطلاق صواريخ من غزة تجاه دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دان الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أمجد طه، إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع.
ووصف طه، في تغريدة على موقع تويتر، حركة حماس بـ "المليشيات الإرهابية"، مطالباً إسرائيل بالتعامل بحزم مع ما وصفه بـ "مرتزقة إيران في غزة".
وأمجد طه هو الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط وخبير في الشؤون الاستراتيجية ومتخصص في الشؤون العربية والإيرانية.
دان الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أمجد طه، إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع.
ووصف طه، في تغريدة على موقع تويتر، حركة حماس بـ "المليشيات الإرهابية"، مطالباً إسرائيل بالتعامل بحزم مع ما وصفه بـ "مرتزقة إيران في غزة".
وأمجد طه هو الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط وخبير في الشؤون الاستراتيجية ومتخصص في الشؤون العربية والإيرانية.
يذكر، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة، مساء الجمعة، سقط في منطقة مفتوحة في (نتيف هعسراه).
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