شؤون فلسطينية

أبو هولي يوضح حقيقة تعيين موظفة عمرها 23 عاماً بدرجة مدير عام بوزارة الصحة

أبو هولي يوضح حقيقة تعيين موظفة عمرها 23 عاماً بدرجة مدير عام بوزارة الصحة
أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
نفى، أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، الأنباء حول تعيينه لموظفة من مواليد عام 1997 بدرجة مدير عام في وزارة الصحة.

وقال أبو هولي، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "يتحدى (أبو هولي) وزارة الصحة سواء في الضفة الغربية أو بقطاع غزة أو مَن وراء الخبر أن يصدر مرسوم رئاسي أو قرار من وزارة الصحة يثبت ذلك".

وأضاف البيان: "ما يتم تداوله حول هذا الموضوع لا يتعدى سوى أن الطالبة/ آية، الحاصلة على الثانوية العامة بمعدل 97.7 وخريجة جامعة فلسطين بتقدير امتياز صدر قرار بعقد عمل (مؤقت) لمدة ثلاثة شهور يبدأ من 20/9/2020 وينتهي في 31/12/2020".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لوثيقة الفحص الطبي للموظفة، تظهر درجة التعيين بمدير عام، وهو الأمر الذي نفاه أبو هولي.

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